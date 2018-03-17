جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خماسية ليفربول في واتفورد بالجولة 31 (صورة)

انطلقت منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، وشهدت مباراة بين ليفربول وواتفورد انتصار الريدز بخماسيةٍ نظيفة، فصعد الريدز إلى المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

ويتصدر مانشستر سيتي الجدول برصيد 81 نقطة من 30 مباراة خاضها الفريق.

قطع كريستال بالاس وبورنموث خطوة كبيرة نحو البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن مصير وست بروميتش ألبيون يبدو محتومًا بعد تعرضه للهزيمة السابعة على التوالي اليوم السبت.

وبعد تراجعه لمنطقة الهبوط بعد فشله في الفوز في سبع مباريات متتالية، ابتعد بالاس عنها بعد الفوز 2-صفر على مستضيفه هدرسفيلد تاون الذي اقترب من منطقة الخطر.

وتأخر بورنموث بهدف أمام وست بروميتش، عبر غاي رودريغيز في الدقيقة 49، لكن هدفينِ من مدى بعيد عبر جوردان آيب وجونيور ستانيسلاس، منحا النقاط الثلاث لبورنموث، ليقترب الفريق من البقاء في دوري الأضواء للموسم الرابع على التوالي.

وتقدم الفريق إلى المركز 11 في الترتيب مبتعدًا بثماني نقاط عن ساوثامبتون، الذي تراجع خلف بالاس في المركز 18، بسبب تأجيل مباراته.

وصعد بالاس إلى المركز 16 برصيد 30 نقطة من 31 مباراة، متقدمًا بفارق الأهداف عن وست هام يونايتد، الذي خاض 30 مباراة.

ويملك ساوثامبتون 28 نقطة من 30 مباراة.

وزادت مخاوف ستوك سيتي صاحب المركز قبل الأخير بعد هزيمته 2-1 أمام ضيفه إيفرتون، بعد طرد تشارلي آدم في الشوط الأول بعد خطأ ضد وين روني.

وأدرك ستوك، الذي يملك 27 نقطة، التعادل عبر إيريك ماكسيم تشوبو-موتينغ من مدى قريب، لكنه دفع ثمن النقص العددي.