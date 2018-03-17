ليفربول يكتسح واتفورد بخماسية.. ويرتقي ثالثًا في ترتيب الدوري الإنجليزي

تألق النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، ليقود فريقه إلى تحقيق فوز كبير على ضيفه واتفورد، بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم السبت، على ملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”.

وارتفع رصيد ليفربول إلى 63 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثالث بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد واتفورد عند 36 نقطة في المركز العاشر، بجدول ترتيب البريميرليغ.

وكان لصلاح نصيب الأسد من أهداف ليفربول برصيد 4 أهداف (4) و(43) و(77) و(85)، وقد صنع هدفًا لفيرمينو (49).

واعتلى الفرعون المصري صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 28 هدفًا بفارق 4 أهداف عن أقرب ملاحقيه.