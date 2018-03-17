بسبب الأزمة السياسية بين البلدين.. آرسنال يسعى لحماية مشجعيه ولاعبيه في موسكو

تسعى إدارة آرسنال الإنجليزي لاتخاذ عدة إجراءات لضمان سلامة لاعبيه ومشجعيه، أثناء زيارتهم لموسكو في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، يوم 12 نيسان/أبريل المقبل؛ بسبب الأزمة السياسية المشتعلة بين بريطانيا وروسيا بعد قضية تسميم الجاسوس الروسي.

ويستقبل آرسنال فريق سسكا موسكو يوم 5 نيسان/أبريل في ملعب الإمارات بلندن، قبل أن يلعب لقاء الإياب في موسكو يوم 12 من نفس الشهر بملعب أرينا خيمكي، وهو اللقاء الذي يُشغل بال إدارة الفريق اللندني.

وقرر الفريق إرسال مسؤولين عنه لموسكو لمناقشة الترتيبات الأمنية لبعثته، التي تصل يوم الأربعاء 11 نيسان/أبريل، وحصلت على ضمانات بتشديد الإجراءات الأمنية حول فندق الإقامة وأثناء انتقالها للملعب وعودته للندن.

وقرر الفرنسي آرسين فينغر، إجراء تدريب للفريق في لندن قبل السفر، وتجنب التدريب في ملعب اللقاء كإجراء أمني، رغم أحقية الفريق في إجراء تدريب على ملعب اللقاء.

ووجه آرسنال تحذيرًا لجماهيره الراغبة في السفر لموسكو لتشجيع فريقها، ورغم توفره على حوالي 5000 تذكرة، لكن التوقعات تشير لحوالي 350 مشجعًا سيرافقون الفريق لموسكو.

وطالب الفريق اللندني جماهيره باستشارة الجهات الأمنية وإدارة الفريق قبل السفر للعاصمة الروسية، خصوصًا أن جماهير سسكا موسكو معروفة بدورها بالشغب والهتافات العنصرية والتهديد بالقتل، والذي كان سببًا في لعب الفريق دون جمهور وإغلاق جزء من ملعبه من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.