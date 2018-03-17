زاباليتا يدعو لاعبي وست هام للوحدة لإنهاء الموسم بشكل جيد

قال بابلو زاباليتا، مدافع وست هام يونايتد، في نهاية معسكر الفريق في ميامي الأمريكية إن اللاعبين يجب أن يطوروا أداءهم خلال ما تبقى من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز؛ من أجل النجاة من الهبوط.

ويحتل وست هام المركز 16 في ترتيب الدوري متقدمًا بثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط. وقضى الأسبوع الماضي في معسكر خارجي في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة؛ للاستعداد للمرحلة الحاسمة من المسابقة، التي سيواجه خلالها تشيلسي وأرسنال ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

ونقل موقع وست هام على الإنترنت عن زاباليتا المنضم للفريق الصيف الماضي من مانشستر سيتي قوله: “أتمنى تطوير الأداء بشكل كافٍ للبقاء في الدوري الممتاز.

“سنحاول، ندرك أنه يجب أن نقدم أداء أفضل من المباريات الثلاث الماضية. الموسم صعب؛ بسبب الإصابات، والعديد من الأشياء أثّرت على الفريق. نشكر الجماهير على مساندتها الرائعة، كانوا مذهلين حقًا”.

وخسر وست هام أربعًا من آخر خمس مباريات بالدوري، بينها آخر ثلاثة على التوالي.

وشهدت الخسارة 3-صفر أمام بيرنلي على استاد لندن اجتياح العديد من جماهير الفريق للملعب، وحدثت في المدرجات بعض المشاهد السيئة، حيث أهان بعض المشجعين مالكي النادي.

وجماهير وست هام غير سعيدة بانتقال فريقهم من أبتون بارك، الذي أقيمت عليه مباريات الفريق بين عامي 1904 و2016.

وقال المدافع الأرجنتيني البالغ عمره 33 عامًا: “أتفهم حقًا إحباط الجماهير في بعض الأحيان عندما تسير الأمور بشكل لا يتوقعه الجميع، لكن في هذه الفترة نحتاج لتكاتف الجميع. “علينا أن نكون متحدين حتى يتسنى لنا المضي قدمًا. نحن اللاعبين ندرك أهمية الأداء بشكل أفضل على أرض الملعب”.

ويستضيف وست هام في المباراة المقبلة فريق ساوثامبتون في 31 من الشهر الحالي، مع تعزيز الإجراءات الأمنية على ملعبه.