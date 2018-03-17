أنطونيو كونتي يجدد هجومه على إدارة تشيلسي

جدد المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي تشيلسي هجومه على إدارة الفريق بسبب السياسة التي اتبعها في سوق الانتقالات الصيف الماضي.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي وودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 بعد الخسارة بنتيجة إجمالية 4/1 أمام برشلونة.

وسئل كونتي عن إمكانية احتلال تشيلسي آخر المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل فقال: “لو تتذكرون الموسم الماضي، فزنا بلقب الدوري، ثم رأيتم سوق الانتقالات لدينا”.

وتابع كونتي: “أحرزنا لقب الدوري وتأهلنا إلى دوري أبطال أوروبا، لكن لم نضم لاعبين من النجوم”.

وأوضح كونتي أنه مستاء من أن سياسية الفريق في سوق الانتقالات لم تكن حسب طلبه، خاصة عدم التعاقد مع كل من أليكس ساندرو وليوناردو بونوتشي.

وتعاقد تشيلسي الصيف الماضي مع كل من ألفارو موراتا ودافيدي زاباكوستا وداني داتراوات وتيموي باكايوكو وأنطونيو روديغر وويلي كاباليرو، ثم ضم روس باركلي وإيمرسون بالميري وأوليفييه جيرو.

وتشير تقارير إلى أن الموسم الحالي هو الأخير لكونتي مع تشيلسي، وربطته تقارير بالانتقال إلى باريس سان جيرمان.