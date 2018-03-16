كونتي: لا أتحمل مسؤولية إبعاد كاهيل وموراتا عن منتخبي بلديهما

دافع الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، عن نفسه إزاء الاتهامات التي طالته بكونه السبب في استبعاد المدافع غاري كاهيل والمهاجم ألفارو موراتا عن منتخبي إنجلترا وإسبانيا من طرف مدربيهما.

ولم يشرك المدرب الإيطالي اللاعبيْن في اللقاءات الأخيرة، حيث لازما دكة البدلاء مما دفع غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا وجوليان لوبيتيجي لعدم دعوتهما للقاءات الدولية القادمة استعدادًا لكأس العالم.

وقال كونتي قبل مواجهة ليستر في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي:” أعتقد أن سؤال إبعادهما عن لائحة منتخبيهما يجب أن يوجه لمدربي المنتخبين وليس لي.”

وأضاف المدرب الإيطالي:” دوري أن أضع اللاعبين في أفضل لياقة ومستوى لفريق تشيلسي، وبعد هناك مدرب يتخذ القرار الأنسب بالنسبة للمنتخب.”

وكان لوبيتيغي قد أبعد موراتا الذي لم يسجل أي هدف في سنة 2018 لفريقه تشيلسي، لكن كونتي قال:” ربما موراتا سيسجل الأحد القادم.”

ووجه ساوثغيت سابقًا تحذيرًا لعدد من اللاعبين الدوليين في منتخب إنجلترا، وطالبهم باللعب لفرقهم إن كانوا يرغبون في دخول لائحة نهائيات كأس العالم القادمة في روسيا، مؤكدًا أنه لن يضمن مكان لأي لاعب مسبقًا.