غوارديولا يستهدف التعاقد مع لاعب خط وسط نادي برشلونة

ذكرت وسائل إعلام إنجليزية، اليوم الجمعة، أن المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي يريد ضم لاعب وسط خط برشلونة الإسباني، الكرواتي إيفان راكيتيتش.

وأوضحت صحيفة “إكسبرس” الإنجليزية، أن مانشستر سيتي وجاره مانشستر يونايتد إضافة إلى ليفربول سيدخلون في صراع للتعاقد إيفان راكيتيتش من برشلونة الصيف المقبل.

وقد يزيد هذا التصرف غضب مشجعي برشلونة ضد غوارديولا المدرب السابق للفريق بعد أن خطف تياغو ألكانتارا سابقًا وضمه إلى بايرن ميونخ.

وانضم راكيتيتش البالغ من العمر 30 عامًا إلى برشلونة صيف العام 2014 قادمًا من إشبيلية، وسجل للفريق 29 هدفًا وقدّم 27 تمريرة حاسمة في 203 مباراة، علمًا أنه شارك الموسم الحالي في 44 مباراة وسجل 4 أهداف وقدّم 4 تمريرات حاسمة.