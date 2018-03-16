ريال مدريد ومانشستر يونايتد يتنافسان على ضم ويليان

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الجمعة، أن ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي يتنافسان على التعاقد مع النجم البرازيلي ويليان لاعب نادي تشيلسي، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ستار” فإن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز يريد هزيمة جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد والتعاقد مع ويليان الصيف المقبل، لتعزيز الجانب الهجومي للفريق الملكي، في حين ذكرت الصحيفة أن مورينيو يريد ضم اللاعب مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت الصحيفة أن نجم ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو يدعم ريال مدريد للتعاقد مع اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 29 عامًا.

وسجل ويليان 13 هدفًا وقدّم 10 تمريرات حاسمة الموسم الحالي مع تشيلسي تحت قيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

وسبق أن عمل ويليان مع مورينيو عندما كان الأخير مدربًا لتشيلسي، إذ أشركه في 114 مباراة، سجل خلالها ويليان 15 هدفًا وصنع 14.