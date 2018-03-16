آرسنال يفكر في تمديد عقد محمد النني

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الجمعة، أن إدارة نادي آرسنال تفكر في تمديد عقد اللاعب المصري محمد النني، رغم تبقي عامين على نهاية عقده الحالي.

وقالت صحيفة “ميرور” إن إدارة آرسنال تدرس تمديد عقد النني رغم أنه خيار بديل للمدرب الفرنسي آرسين فينغر.

أوضحت الصحيفة أن غموض مستقبل الثنائي جاك ويلشير وآرون رامسي، يجعل آرسنال يتمسك بلاعبين آخرين في خط الوسط، ومن بينهم المصري محمد النني.

وانضم محمد النني لصفوف آرسنال في يناير 2016 قادمًا من بازل السويسري مقابل حوالي 7 مليون جنيه إسترليني.

وشارك النني (25 عامًا) 19 مرة بصفة أساسية مع آرسنال الموسم الحالي، في حين لعب 6 مباريات كبديل، كما شارك مع الغانرز في جميع مبارياته في بطولة الدوري الأوروبي.