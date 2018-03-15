بوكيتينو: توتنهام يستطيع التأقلم بدون هاري كين

قال ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام الإنجليزي، إنه يمكن لفريقه التأقلم مع غياب الهداف هاري كين؛ بسبب الإصابة، وأكد أن افتقاد خدماته لن يكون مبررًا إذا تراجع أداء الفريق.

ويلعب توتنهام في ضيافة سوانزي سيتي في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي، يوم السبت، وقال بوكيتينو إن أولويته تتمثل في هذه البطولة؛ لأنها الأمل الوحيد لإحراز لقب خلال الموسم الجاري.

وأصيب كين، الذي يتقاسم صدارة هدافي الدوري الإنجليزي مع محمد صلاح لاعب ليفربول، في أربطة الكاحل خلال فوز توتنهام 4-1 على بورنموث، يوم الأحد الماضي، لكن بوكيتينو يشعر بالثقة أن مهاجم إنجلترا سيعود قبل نهاية الموسم الجاري.

وقال المدرب الأرجنتيني للصحفيين، اليوم الخميس: “نحن نتحدث عن أحد أفضل مهاجمي العالم. بكل تأكيد سنفتقد هاري لأنه بوضوح من ضمن الأفضل، لكننا نتحلى بالهدوء والراحة لأننا نملك الإمكانيات الكافية للعب وتحقيق الانتصارات”.

وأضاف: “غياب هاري عدة أسابيع لن يكون عذرًا لنا، وسنلعب بنفس القوة وسنحاول الفوز بالمباريات”.

وخرج توتنهام من دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس الأسبوع الماضي، وقال بوكيتينو: إن وداع المسابقة القارية جعل النادي يستهدف شيئين هما إنهاء الدوري الممتاز ضمن فرق المربع الذهبي، وإحراز لقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحتل توتنهام المركز الثالث في الدوري برصيد 61 نقطة وبفارق 20 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، الذي يبدو على أعتاب إحراز اللقب.