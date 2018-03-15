صراع ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يمتلك الأفضلية لتخطي منافسيه‎

في ظل تحليق فريق مانشستر سيتي منفردًا على صدارة الدوري الإنجليزي لم تعد هناك تنافسية كبيرة على اللقب، ولكن صراع الفرعون المصري محمد صلاح مع كل من النجم الإنجليزي هاري كين والنجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي هو الأقوى في المسابقة حتى الآن.

لم يشهد الأسبوع الماضي إحراز المتنافسين الثلاثة أهدافًا خلال لقاءات فرقهم ضمن مباريات الجولة الثلاثين من فعاليات مباريات الدوري الإنجليزي، وعلى الرغم من عدم إحراز محمد صلاح لهدف خلال مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد بالإضافة إلى هزيمة الريدز، إلا أن هذه الجولة حملت بعض الأخبار الجيدة للنجم المصري بعد إصابة منافسيه على صراع صدارة هدافي الدوري الإنجليزي.

وسوف يشهد الأسبوع الحالي غياب مهاجم ونجم السبيرز المتوهج هاري كين؛ إثر إصابته خلال فعاليات مباراة فريقه أمام نادي بورنموث، حيث من المقرر أن يغيب النجم الإنجليزي لمدة شهر على أقل تقدير.

فيما تعرض مهاجم الستزنز سيرجيو أغويرو هو الآخر لإصابة أبعدته عن مباراة فريقه أمام فريق ستوك سيتي، التي حسمتها كتيبة غوارديولا لصالحها بهدفين مقابل لا شيء.

ونتيجة لإصابة كين وأغويرو زادت بنسبة كبيرة فرص النجم المصري محمد صلاح في الانفراد بصدارة الهدافين، حيث من المقرر أن يلتقي الريدز، يوم السبت المقبل، وفريق واتفورد في مواجهة تعد سهلة نسبيًا بالنظر إلى إقامة اللقاء على ملعب الأنفيلد العريق.