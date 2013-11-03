مانشستر يونايتد يغازل العرب

واصل نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي مغازلته لجماهيره في العالم العربي من المحيط إلى الخليج عبر وسائل تكنولوجية تسهل لعشاقه من العرب التواصل مع النادي ولاعبيه.

وتوسع يونايتد في مجال التواصل الإجتماعي من خلال إطلاقه صفحة خاصة له على تويتر باللغة العربية.

وأصبح بوسع النادي التواصل مع ما يقارب من 42 مليون مشجع يتحدثون العربية في العالم العربي بفضل الصفحة الجديدة@ManUtd_AR .

هذا وسوف تسمح خدمة المدونات الصغيرة للمشجعين بالتواصل مع النادي بطريقة لم يعهدوها من قبل مصحوبة بعمل فني مبدع.

كما تحتوي على لقطات ومحتوى حصري خاص بما يدور خلف الكواليس ويتم إرسالها مباشرة إلى الروابط الإخبارية الخاصة بالمشحعين.

يُذكر أن يونايتد يملك صفحات خاصة به بالفعل على تويتر بالإنجليزية واليابانية والإندونيسية والإسبانية والماليزية، حيثيوجد ما يزيد عن مليون متابع للنادي.

وكان النادي قد أصبح له كذلك نشاط على جوجل بلاس وإنستغرام وشبكات التواصل الإجتماعي باللغة الصينية سينا ويبو ورينران، في الوقت الذي تضم فيه صفحته الرسمية على الفيس بوك التي إطلاقها عام 2010 ما يقارب 36 مليون مشجع.