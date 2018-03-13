تشامبرلين يكشف أسرار لاعبي نادي ليفربول.. فماذا قال عن شعر ولحية محمد صلاح؟ (فيديو)

كشف أليكس أوكسلايد-تشامبرلين، مهاجم نادي ليفربول، عن عادات وأسرار لاعبي الريدز الشخصية بما في ذلك اللاعب الأكثر عدوانية بينهم والمهتم بمظهره، وكذلك الأكثر كثافة في شعره.

وكان لاعب آرسنال السابق أحد ثلاثة لاعبين ظهروا في إعلان جديد لشركة “نيفيا” لمستحضرات التجميل إلى جوار جو غوميز وجيمس ميلنر، وتحدث عن بعض العادات التي يعرفها عن زملائه.

وقال اللاعب، البالغ عمره 24 عامًا، إن محمد صلاح هداف الفريق والدوري الإنجليزي أكثر لاعبي الفريق كثافة في شعر جسمه.

وأضاف: “الجميع الأكثر كثافة في شعر جسده لا منازع، إذ يتمتع بلحية كثيفة ويوجد شعر في صدره.. فهو مشعر للغاية، ولديه شعر في جسمه بالكامل”.

وحول سؤال غوميز عن أكثر لاعب يحلق شعر صدره في الفريق أجاب “أوكسلايد-تشامبرلين يفعل ذلك بانتظام، وأعتقد أنه طلب منه أن يفعل ذلك”.

وكشف عن البرازيلي روبرتو فيرمينو دائمًا ما يقف أمام المرآة لتصفيف شعره ويهتم بمظهره بشدة”.

وسيلتقي ليفربول مع واتفورد الأسبوع المقبل في أنفيلد، ويأمل يورغن كلوب المدير الفني للنادي، في التفوق على توتنهام هوتسبير والتقدم للمركز الثالث.