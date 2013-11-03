فينغر: مسعود أوزيل أفضل من زيدان !

أكد المدير الفني لآرسنال الإنجليزي آرسين فينغر أن النجم الألماني مسعود أوزيل يفوق على الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان في بعض الجوانب الفنية.

وأشاد آرسين فينغر مجدداً بقدرات نجمه الألماني مسعود أوزيل، وقال: "أوزيل يتشابه مع زيدان نجم ريال مدريد السابق ومديره الرياضي الحالي كثيراً، لكن النجم الألماني أفضل في لمس الكرة والركد ،وفي اتخاذ القرارات".

وأشار المدرب الفرنسي أنه كاد أن يخسر معركة ضم أوزيل، بعد معركة شرسة دخل فيها باريس سان جيرمان في اللحظات الأخيرة من فترة الإنتقالات الصيفية.

وأختتم المدرب تصريحاته معتبراً أوزيل من خيرة لاعبين العالم، ومن أفضل من دربه طوال مسيرته الكروية .

يذكر أن أرسنال انتزع فوزاً غالياً من ليفربول، ليعزز صدارته للبريمرليغ برصيد 25 نقطة.