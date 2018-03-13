سكاي سبورت تستغني عن جيمي كارغر بعد بصقه على طفلة.. هل تعرف أشهر حوادث البصق؟ (فيديوغراف)

أعلنت قناة ” سكاي سبورت ” رسميًا تخليها عن عميد ليفربول السابق الإنجليزي جيمي كاراغر على خلفية بصقه على فتاة تبلغ من العمر 14 سنة أثناء عودته لمنزله بعد مشاركته تحليل لقاء الكلاسيكو بين مانشستر يونايتد وليفربول.

وحسب النجم الدولي الإنجليزي السابق فقد تعرض لعدة مضايقات أثناء العودة في السيارة عبر الطريق، حيث كان عدد من جماهير مانشستر يونايتد يصوره ويسخر منه.

وتجدر الإشارة إلى العداء التاريخي بين فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد وهي العداوة التي أرخت بضلالها أيضًا على لاعبي الفريقين وجماهيرهما.

وأعلنت القناة أن التصرف كان غير مقبول، ونشرت بيانًا جاء فيه :”سكاي تتعامل مع القضية بجدية وتدين بشدة تصرف جيمي، أخبرنا بموقفنا وقررنا التخلي عنه لكونه يوجد في مستوى أقل من القيم التي نريدها.”

ولم يقتصر الأمر على قناة سكاي فقناة دنماركية بدورها قررت التخلي عن خدماته وكان متعاقدًا معها للتعليق وتحليل لقاءات دوري أبطال أوروبا.

وحضر كاراغر لقناة سكاي واعتذر مرة أخرى عن تصرفه المشين مؤكدًا أن الأمر كان تصرفًا جنونيًا ولا عذر له.

ويأمل المدافع الدولي الإنجليزي السابق أن يستعيد عمله في الموسم القادم حين تطوى القضية ويتغير موقف الرأي العام ، خصوصًا أن والد الطفلة لم يطالب بمعاقبته وطالب بمعرفة سبب تصرفه.

ولن يتلقى جيمي كاراغر أي تحقيق قضائي في الوقت الحالي لكون الطفلة وعائلتها لم يتقدما بشكاية ضده.