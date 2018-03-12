مانشستر سيتي يهزم ستوك سيتي ويبتعد في صدراة ترتيب الدوري الإنجليزي

تغلب مانشستر سيتي على مضيفه ستوك سيتي اليوم الإثنين، في ختام منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدين مانشستر سيتي بالفضل في الفوز إلى لاعب الوسط الإسباني دافيد سيلفا، الذي سجل هدفي المباراة في الدقيقتين العاشرة والدقيقة 50.

وتبادل لاعبو مانشستر سيتي الكرة بشكل رائع، قبل أن يمررها رحيم ستيرلينغ إلى دافيد سيلفا، الذي أسكنها الشباك بسهولة في الدقيقة العاشرة، ليكون الهدف الأول لمانشستر سيتي.

وبعد 5 دقائق على بداية الشوط الثاني أضاف سيلفا الهدف الثاني لمانشستر سيتي بعد هجمة مرتدة، إذ وصلته الكرة ثم مررها إلى غابرييل جيسوس، الذي أعادها لسيلفا ليسكنها الشباك.

ورفع الفوز رصيد مانشستر سيتي إلى 81 نقطة في الصدارة، بفارق 16 نقطة عن مانشستر يونايتد الثاني، في المقابل تجمد رصيد ستوك سيتي عند 27 نقطة في المركز الثامن عشر (قبل الأخير).

وهذا الفوز الرابع على التوالي لمانشستر سيتي في المسابقة، والـ 26 حتى الآن، علمًا أنه خسر مرة وحيدة وتعادل 3 مرات.