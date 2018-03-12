جوزيه مورينيو يرد بقوة على الهولندي فرانك دي بوير

رد البرتغالي جوزيه مورينيو، كعادته، بقسوة على الهولندي فرانك دي بوير، الذي انتقده بشأن النجم الإنجليزي الشاب ماركوس راشفورد.

وقال دي بوير: “من المشين أن يتدرب راشفورد على يد مدرب كمورينيو”.

ورد مدرب مانشستر يونايتد في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة إشبيلية في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، وقال: “قرأت ما قاله أسوأ مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي، حيث ذكر أن راشفورد لا يجب أن يتدرب مع مدرب مثلي”.

وأضاف مورينيو: “لو تدرب راشفورد تحت قيادة دي بوير كان سيتعلم الخسارة؛ لأن دي بوير خسر كل لقاءاته وراشفورد يحب الفوز، لا يلعب كل اللقاءات لأن عمره لا يتجاوز 20 عامًا، لكنه سعيد هنا، فان غال جاء به للفريق الأول وهو أحد أكثر 5 لاعبين مشاركة في العامين الأخيرين وأنا سعيد من أجله”.

وتعوّد مورينيو على الرد على كل من انتقده وبقسوة أحيانًا، كما فعل سابقًا مع الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، وقبله آرسين فينغر مدرب آرسنال.

كما قال مورينيو إن انطوني مارسيال جاهز لمواجهة إشبيلية في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وغاب المهاجم الفرنسي عن الفوز على كريستال بالاس وليفربول في الدوري، لكنه تدرب، اليوم الإثنين، قبل مواجهة النادي الاسباني غدًا الثلاثاء.

وما زالت مشاركة بول بوغبا لاعب الوسط محل شك في ظل محاولة يونايتد الاستفادة من تعادله دون أهداف في الذهاب في إسبانيا.

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي بعد التدريب الذي كان مفتوحًا أمام وسائل الإعلام: “لا أعلم إذا كان (بوغبا) جاهزًا لكنه تدرب بعد رحيلكم (عن الملعب). مارسيال جاهز”.

وتدرب زلاتان إبراهيموفيتش مع الفريق لكن مورينيو لم يوضح احتمال ضم المهاجم السويدي إلى التشكيلة التي ستواجه إشبيلية. ولم يلعب إبراهيموفيتش منذ 26 ديسمبر الماضي.

ويدخل يونايتد المباراة مفعما بالثقة بعد الفوز 2/1 على ليفربول يوم السبت ليحكم قبضته على المركز الثاني في الدوري المحلي ليعزز آماله في التأهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل عبر احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري.

ويتناقض ذلك مع الموسم الماضي عندما احتل المركز السادس وكان عليه الفوز بلقب الدوري الأوروبي ليعود إلى البطولة الأبرز للأندية في أوروبا.

وكان مورينيو حذِرًا عند سؤاله بشأن إمكانية ذهاب يونايتد بعيدًا في البطولة القارية هذا الموسم.

وقال المدرب البرتغالي: “ليس بعد. لكن عندما يصل فريق إلى دور الـ 8 فيمكن أن يحدث أي شيء”.

“الآن لدينا مباراة واحدة وهي ضد إشبيلية. أعلم أن بلوغ الأدوار المتقدمة صعب للغاية”.

“لو بلغنا دور الـ 8 فلا يهم من سنواجه سيكون دائمًا أحد الكبار في أوروبا لكننا سنحاول”.

وأعلن مايكل كاريك لاعب وسط يونايتد الذي حضر المؤتمر الصحفي مع مورينيو أنه سيعتزل بنهاية الموسم.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا في 3 مباريات فقط منذ تعرضه لمشكلة بسبب عدم انتظام ضربات القلب وذلك في سبتمبر الماضي.

وقال كاريك: “يأتي وقت.. على الرغم من عدم تفضلينا لذلك.. يخبرك جسدك أنه حان موعد التوقف عن اللعب. يجب عليك تقبل الأمر”.

وتابع “حاولت تقديم أفضل ما لدي على مدار سنوات ويمكنني القول إنني قدمت أفضل ما لدي. لذا فلست نادمًا على أي شيء”.