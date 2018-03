هل يغيب هاري كين عن كأس العالم بعد إصابته القوية في مباراة توتنهام وبورنموث؟

سادت حالة من القلق صفوف الجهاز الفني للمنتخب الإنجليزي، بعد الإصابة القوية التي تعرّض لها، هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير وهداف الدوري الإنجليزي، إذ كشفت تقارير أنه بات مهددًا بالغياب عن تشكيل منتخب بلاده في “كأس العالم” التي تقام منتصف يونيو المقبل بروسيا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “غارديان” البريطانية، فإن كين سيغيب لفترة طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها، مساء الأحد، مع فريقه أمام بورنموث بالجولة الـ30 للبريميرليغ، والتي من الواضح أنها إصابة قوية.

وجرى استبدال كين، البالغ من العمر 24 عامًا، بعد إصابته في الكاحل الأيمن، إثر اصطدام مع حارس مرمى بورنموث، أسمير بيغوفيتش.

وقال ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب توتنهام: “آمل ألا تكون مشكلة كبيرة.. نحن قلقون لكن علينا أن ننتظر”.

Reminder: the World Cup is in 13 weeks. pic.twitter.com/a3TjjR5YMx

Grade 1: 1-14 days Grade 2: 6-8 weeks Grade 3 (complete tear): 3 months or more

ويلتقي فريق توتنهام مع سوانزي، يوم السبت المقبل، في إطار منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن يلعب منتخب إنجلترا مباراتين وديتين في الأسبوع التالي.

ويتوجه منتخب إنجلترا إلى هولندا يوم الـ 23 من مارس/آذار للقاء منتخبها، قبل استضافة المنتخب الإيطالي يوم الـ27 من مارس. ومن المقرر إعلان تشكيلة المنتخب للمباراتين، يوم الخميس المقبل.

Afternoon, Doc. Thoughts on Harry Kane injury here? Appreciate you. @ProFootballDoc pic.twitter.com/4QLBgLIBFl

