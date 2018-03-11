توتنهام يمطر شباك بورنموث برباعية ويخطف المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي

أمطر نادي توتنهام مرمى مضيفه بورنموث بأربعة أهداف لهدف، ضمن منافسات الجولة الثلاثين للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

بادر بورنموث بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة السابعة عن طريق جونيور ستانيسلاس.

ومع حلول الدقيقة 35 أدرك توتنهام عن طريق ديلي آلي لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وفي الشوط الثاني، كشر لاعبو توتنهام عن أنيابهم وأضاف الكوري الجنوبي سون هيونغ مين الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 62 و87.

وجاءت الدقيقة 91 وقتئذ أحرز الإيفواري سيرج أورييه الهدف الرابع ليخرج الضيوف فائزين بالثلاث نقاط.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد توتنهام إلى 61 نقطة، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 33 نقطة في المركز الثاني عشر، ويتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 78 نقطة.