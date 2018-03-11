دافيد دي خيا يُسعد طفلًا حاول تقليده (صور)

علّق الحارس الإسباني ديفيد دي خيا نجم مانشستر يونايتد على صورة لطفل نشرها يرتدي نفس ملابسه كحارس مرمى مبديًا إعجابه بالطفل وطلب منه عنوانه.

وكتب دي خيا تعليقًا على الصورة: “تبدو رائعًا، إلا أن هناك شيئًا مفقودًا. أرسل لي عنوان منزلك لأرسل لك زوجًا من الأحذية.”

ويعتبر الحارس الإسباني من أبرز حراس الدوري الإنجليزي الممتاز والدوريات الأوروبية، وفرض نفسه نجمًا لفريقه، حيث أسهم بشكل كبير في نتائج مانشستر يونايتد.

ولا يزال ريال مدريد يأمل في خطف الحارس من مانشستر يونايتد مستغلًا مطالبته براتب أعلى يوازي ما يتقاضاه زميله الجديد التشيلسي ألكسيس سانشيز.