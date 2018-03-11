آرسنال يستعيد توازنه بفوز كبير على واتفورد في الدوري الإنجليزي

اكتسح آرسنال مضيفه واتفورد بنتيجة 3/0 في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، على ملعب الإمارات، في إطار مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهى الشوط الأول بتقدم آرسنال 1/0 بهدف عبر لاعبه الألماني شكودرن موستافي في الدقيقة الثامنة، في حين سجل الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ الهدف الثاني في الدقيقة 59، وختم هنريك مخيتريان النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 77.

ورفع الفوز رصيد آرسنال إلى 48 نقطة، لكنه ظل في المركز السادس، بفارق 10 نقاط عن توتنهام صاحب المركز الرابع (آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا)، على أن يلعب توتنهام أمام بورنموث اليوم.

وهذا هو الفوز الأول لآرسنال في الدوري الإنجليزي بعد 3 خسائر أمام توتنهام ومانشستر سيتي وبرايتون.

وأصبح الألماني مسعود أوزيل لاعب آرسنال أسرع لاعب يصل إلى 50 تمريرة حاسمة في تاريخ الدوري الإنجليزي، بعد 141 مباراة، ليتفوق على الفرنسي إيريك كانتونا (50 تمريرة حاسمة في 143 مباراة).

وكان هدف موستافي هو الهدف رقم 1000 الذي يُسجِّله آرسنال على أرضه بمسابقة الدوري الإنجليزي.