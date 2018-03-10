بالفيديو.. طائرة تهبط على أرض الملعب أثناء مباراة لكرة القدم في إنجلترا

توقفت مباراة في دوري الدرجة الرابعة في إنجلترا لهبوط طائرة في الملعب لنقل مشجع للمستشفى

هبطت طائرة للإسعاف الجوي في ملعب تشيسترفيلد خلال مباراته أمام لينكولن في دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي يوم السبت لنقل أحد جماهير أصحاب الأرض للمستشفى.

وأخرج الحكم لاعبي الفريقين لمدة نصف ساعة من الملعب من أجل هبوط الطائرة التي أقلت مشجعًا انهار في المدرجات وخضع لإسعافات أولية قبل وصول الطائرة التي أقلته إلى أقرب مستشفى.

وأوقف الحكم المباراة في الدقيقة 26 عندما تم إبلاغه بوجود مشجع في المدرجات بحاجة لعلاج عاجل واستعداد الملعب لهبوط طائرة مروحية ستقله لأقرب مستشفى.

ونشر تشيسترفيلد تغريدة عبر حسابه على تويتر يساند فيها المشجع جاء فيها “تمنياتنا للمشجع وأسرته بالشفاء ونساندهم تمامًا ونتمنى له الشفاء العاجل”.

وكانت النتيجة تشير للتعادل السلبي بين الفريقين حينما وقعت هذه الحادثة قبل أن تنتهي المباراة بفوز لينكولن بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال متحدث باسم تشيسترفيلد “اتخذ القرار بإيقاف المباراة والسماح للطائرة بالهبوط في الملعب لنقل المشجع للمستشفى حيث استجاب للعلاج بشكل جيد”.