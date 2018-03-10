فوضى كبيرة خلال مباراة وست هام وبيرنلي.. ومارك نوبل يعتدي على مشجع (فيديو وصور)

شهدت المباراة التي تجمع بين فريق وست هام يونايتد، وبيرنلي في الدوري الإنجليزي فوضى عارمة من جمهور الأول الغاضب من سوء مستوى فريقه.

وشهدت المباراة التي انتهت بفوز بيرنلي بثلاثية نظيفة، اقتحام الجمهور لملعب المباراة للاحتجاج على مستوى لاعبي وست هام، وقام قائد الفريق مارك نوبل بالاعتداء على أحد المشجعين في محاولة منه لإخراجه بقوة عن أرضية الملعب.

وقبل انتهاء المباراة بدقائق قام مشجع آخر بخطف الراية، ودخل بها إلى منتصف الملعب، ووضعها في دائرة المنتصف، وحاول اللاعبون أيضًا إبعاده بقوة ليتدخل الأمن على الفور لمنعه.

ويقبع وست هام في المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، فيما يأتي بيرنلي في المركز السابع برصيد 43 نقطة.