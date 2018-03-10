صحيفة إنجليزية: لهذا السبب محمد صلاح هو خليفة ليونيل ميسي‎‎

واجه النجم المصري محمد صلاح، اليوم السبت، مدربه السابق جوزيه مورينيو في ملعب الأحلام.. وكان صلاح قد قضى مع تشيلسي أسوأ مواسمه الكروية على الإطلاق تحت قيادة المدرب البرتغالي، الذي جعله أسيرًا لدكة البدلاء داخل جدران ملعب ستامفورد بريدج.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية لم يكن المدرب البرتغالي يغفل أو يتجاهل موهبة محمد صلاح على الإطلاق كما هو شائع، حيث أصر مورينيو على تسلم النجم المصري لميدالية الفوز بلقب الدوري الإنجليزي في العام 2015 رغم عدم مشاركته إلا في 3 مباريات فقط بالبطولة.

وبالتأكيد لم يقدم الفرعون المصري الصاعد بقوة في سماء الكرة العالمية هذا المستوي المميز الذي يظهر عليه مع فريق الريدز هذا الموسم آنذاك، حيث فضّل مورينيو مشاركة بعض الأسماء الكبيرة في كتيبة البلوز مثل إدين هازارد وأوسكار وويليان على مشاركة صلاح.

وكان مورينيو قد لجأ لشراء صلاح من بازل ليكون خيارًا بديلًا لهذه الأسماء.

ولم يتمتع الداهية البرتغالية وقت قيادته للبلوز بالصبر أو الثقة الكافية بالنجم المصري من أجل منحه فرصة المشاركة مع الفريق، حيث لم يتوقع يومًا ما أن يكون صلاح أقوى أسلحة فريق ليفربول خلال مواجهة مصيرية مع الشياطين الحمر على ملعب الأولد ترافورد.

وتشعر جماهير مانشستر يونايتد بالقلق الشديد إزاء مشاركة النجم المصري في مباراة اليوم، فالأمر لا يقتصر على جهود فريق الريدز لإزاحة الشياطين الحمر من مقعد الوصافة فقط بل يدخل صلاح بدافع إضافي من أجل الانتقام من المدرب البرتغالي.

وفي ظل التألق الكبير للنجم المصري، أصبح صلاح من أبرز المنافسين على جائزة الكرة الذهبية لهذا الموسم.

وبالعودة إلى فترة رحيل صلاح عن البلوز قرر مورينيو التخلي عن صلاح لفريق فيورنتينا بعقد إعارة يمتد لمدة ثمانية عشر شهرًا في مقابل الحصول على خدمات النجم الكولومبي خوان كوادرادو، ولكن كانت فترة ستة أشهر كافية للفرعون المصري لإثبات خطأ المدرب البرتغالي في تقدير موهبته الكبيرة.

ولم يقف القصور الفني للمدرب البرتغالي في قراءة المواهب الشابة عند النجم المصري محمد صلاح فقط حيث أطاح مورينيو بالنجم البلجيكي كيفين دي بروين من قبل أثناء فترته الثانية مع البلوز ما يعني أن المدرب البرتغالي قام بتسريح أبرز مرشحين لحصد لقب أفضل لاعب بالموسم الحالي للدوري الإنجليزي.

ويصف العديد النجم المصري محمد صلاح بالوريث المحتمل للبرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، نظراً لإجادة كلاهما للعب بالقدم اليسرى والقدرة على المراوغة بشكل مبهر بالإضافة إلى المعدل التهديفي المميز لكلا النجمين.