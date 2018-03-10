باريس سان جيرمان يسعى للتعاقد مع أنطونيو كونتي و 3 من نجوم تشيلسي

ذكرت تقارير صحافية إنجليزية، اليوم السبت، أن نادي باريس سان جيرمان يسعى للقيام بثورة في سوق الانتقالات الصيفية المقبل، بعد الفشل المتكرر في دوري أبطال أوروبا.

وخسر باريس سان جيرمان 3/1 أمام ريال مدريد في مباراة الذهاب و2/1 على ملعبه حديقة الأمراء في الإياب؛ ليودع دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي من دور الـ16.

وكان باريس سان جيرمان قد تغلب على برشلونة 4/0 في مباراة الذهاب؛ لكنه خسر 6/1 في الإياب ليودع من دور الـ16 بنتيجة إجمالية 6/5.

ووفقًا لصحيفة “ميترو” الإنجليزية فإن باريس سان جيرمان الذي يملكه رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي يريد التعاقد مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي، لخلافة الإسباني أوناي إيمري، إضافة إلى 3 من نجوم حامل لقب الدوري الإنجليزي.

ووقَع كونتي (48 عامًا) في خلاف علني أكثر من مرة مع إدارة تشيلسي بسبب سياسة الفريق في سوق الانتقالات، ويحتل الفريق المركز الخامس على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة أن باريس سان جيرمان يسعى للتعاقد مع حارس تشيلسي، البلجيكي تيبو كورتوا، ومواطنه إدين هازارد، والفرنسي نغولو كانتي الصيف المقبل.

ويرتبط هازارد وكورتوا بالانتقال إلى ريال مدريد، حيث كشفت تقارير سابقة عن رصد ريال مدريد مبلغ 200 مليون جنيه إسترليني لضم هازارد، بينما كشفت تقارير أخرى أن بطل الدوري الإسباني يفاضل بين كورتوا ودافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد.

وكان باريس سان جيرمان قد أنفق 400 مليون يورو للتعاقد مع البرازيلي نيمار من برشلونة وكيليان مبابي من موناكو، لكن الفريق فشل مجددًا على المستوى القاري وودع مبكرًا من دور الـ 16.