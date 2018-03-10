فيرغسون يقدم الدعم لمورينيو قبل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد (صور)

تشهد الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز كلاسيكو إنجلترا والذي يجمع مانشستر يونايتد بغريمه التقليدي ليفربول في لقاء تميز دائمًا بعداوة تاريخية وصلت الكراهية بين جماهير الفريقين واللاعبين.

ونظرًا لحساسية اللقاء وقيمته في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بين أكثر فريقين تتويجًا بألقابه، فإن المدرب الأسطورة الأسكتلندي السير أليكس فيرغيسون لم يترك الفرصة تمر دون أن يقدم لفريقه السابق مانشستر يونايتد الدعم المباشر.

ورصدت صحيفة “دايلي ميل” المدرب الأسطوري يدخل فندق “لاوري” بمدينة مانشستر حيث يتواجد لاعبو مانشستر يونايتد حيث أكدت مصادرها أنه التقى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وقدّم نصائحه وتعليماته للاعبين.

ويثير الفرنسي بول بوغبا الشكوك حول مشاركته في اللقاء فحسب الصحيفة البريطانية لم يظهر في الفندق لأنه غادر التدريبات الأخيرة لفريقه مصابًا وينتظر المدرب البرتغالي إجراء اختبار بدني للاعب صباح السبت لمعرفة إمكانية مشاركته.

ويعتبر فيرغيسون قائد انتفاضة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث تسلم تدريب الفريق العام 1986 ورصيد الفريق 7 ألقاب فقط مقابل 16 لليفربول وحين غادره في 2013 قلب المعطيات بـ 20 لقبًا مقابل 18 للغريم التقليدي.