مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد.. مورينيو يقر بفشله في استغلال سانشيز بشكل مثالي

أقرّ جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد أن ناديه المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لم يستفد بشكل أمثل من المهاجم أليكسيس سانشيز منذ انضمامه من آرسنال في يناير الماضي.

وسجل سانشيز هدفًا واحدًا من متابعة لركلة جزاء سددها وارتدت من حارس هدرسفيلد تاون، كما صنع هدفين في 8 مشاركات أساسية منذ وصوله إلى أولد ترافورد في صفقة تبادلية مع صانع اللعب هنريك مخيتريان.

وردًا على سؤال، قبل مواجهة ليفربول في الدوري اليوم السبت، عمّا إذا حقق يونايتد صاحب المركز الثاني أقصى استفادة من سانشيز قال مورينيو: “لا. الأمر السيئ الذي حدث هو أنه انضم إلينا في أسوأ فترة بالموسم وهي فترة الانتقالات الشتوية”.

وأضاف “لهذا لا أحب انتقالات الشتاء كثيرًا؛ لكنها كانت فرصة ولم نرد أن نهدرها والموسم المقبل سيكون أفضل بالنسبة له، لكنه يتعلم كيف يلعب معنا، ونحن نتعلم كيفية استغلاله بأفضل شكل”.

ودفع مورينيو بسانشيز في اليسار والوسط واليمين في محاولة لإيجاد أفضل مركز ممكن للاعب التشيلي البالغ من العمر 29 عامًا؛ لكن المدرب البرتغالي قال إن سانشيز سعيد بتحقيق الانتصارات مع يونايتد.

وتابع “إنه بحالة جيدة وسعيد بالنتائج. لم يكن سعيدًا عندما خسرنا معه، لكنه شاب يتمتع بنضج وبسلوك رائع”.