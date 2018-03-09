فينغر: عانيت من الإرهاق وعدم النوم وهؤلاء المدربون ساندوني

اعترف أرسين فينغر، المدير الفني لآرسنال الإنجليزي، بأنه “يعاني”، حيث شعر بالإرهاق وقلة النوم بسبب الأزمة الأخيرة للفريق اللندني، لكنه تلقى دعمًا من مدربين آخرين.

وخسر المدفعجية مرتين أمام مانشستر سيتي في غضون أيام، ويحتل حاليًا المركز السادس في جدول الدوري الممتاز متأخرًا 33 نقطة عن سيتي المتصدر.

ومنح الفوز بهدفين نظيفين على ميلان في ذهاب دور الستة عشر للدوري الأوروبي في سان سيرو المدير الفني المخضرم بعض الراحة من الضغوط المتزايدة عليه من الجماهير والإدارة، عقب تراجع نتائج الفريق محليًا.

وقبل لقاء واتفورد، يوم الأحد، كشف فينغر عن معاناته وكيف دعمه السير أليكس فيرغسون، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد.

وقال المدير الفني الفرنسي لشبكة “سكاي سبورتس” : “كل مدرب يعاني من تراجع نتائج فريقه سيقول لك إن أول شيء يشعر به هو تغير مزاجه للأسوأ، وقلة النوم والرغبة الدائمة في إيجاد حلول. لكن هذا جزء من اللعبة والعمل. عندما تكون مدربًا شابًا يكون هدفك وحلمك العمل والفوز بكل مباراة، لكن الأمر ليس هكذا”.

وأضاف: “تلقيت العديد من رسائل الدعم من (مدربين سابقين وحاليين)، ويجب أن أقول إنني ممتن لهم للغاية، ونحن جميعًا نمر بأوقات عصيبة. “لديّ علاقة جيدة مع فيرغسون وأحيانًا يرسل لي رسالة عندما لا تسير الأمور على ما يرام”.

ورغم توقيعه عقدًا جديدًا الصيف الماضي يستمر بموجبه مع الفريق اللندني لنهاية الموسم المقبل، إلا أن الضغوط زادت على فينغر خاصة الجماهيرية والإعلامية، حيث طالبه الكثيرون بالرحيل، لكنه يؤكد قدرته على التعامل مع كل هذه الضغوط لأنها “ليست شخصية على الإطلاق”.

وقال فينغر: “المنتقدون لا يكرهونني شخصيًا، بل يكرهون المدير الفني الذي لا يحقق النتائج الجيدة والفارق في الملعب، لكني قادر على ذلك. أنا فقط غير سعيد بخسارة المباريات. أريد فقط الفوز وحياتي كلها تسير بهذا الشكل ونحو هذا الاتجاه، لذلك عندما لا أفوز بأداء طموح وجيد أعاني مثل أي شخص آخر “.

وأضاف: “لكن نادي آرسنال يجعله حاليًا نحو 30 مليون شخص، ليس مجرد شخص واحد يعاني، بل يجب إسعاد هؤلاء الملايين وهذا ما يهمني”.

ويتأخر آرسنال بفارق 13 نقطة عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا من الدوري الإنجليزي، ويضع آماله على حصد لقب الدوري الأوروبي للمشاركة في البطولة القارية الأبرز الموسم المقبل.