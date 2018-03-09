الاتحاد الإنجليزي يغرم غوارديولا 20 ألف جنيه إسترليني بسبب الشارة الصفراء

غرم الاتحاد الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، مبلغ 20 ألف جنيه إسترليني (27720 دولارًا)؛ بسبب ارتداء شارة صفراء خلال المباريات؛ احتجاجًا على سجن سياسيين مؤيدين للاستقلال في مسقط رأسه إقليم كتالونيا الإسباني.

وارتدى مدرب برشلونة السابق الشارة باستمرار، خلال مباريات مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك في منافسات الكأس المحلية ودوري الأبطال.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: “تم تغريم بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي مبلغ 20 ألف جنيه إسترليني، وتم تحذيره إزاء تصرفاته المستقبلية عقب إقراره باتهام الاتحاد الإنجليزي له بتوجيه رسالة سياسية عن طريق ما يرتديه، خاصة بواسطة شارة صفراء، في انتهاك لقواعد الملابس والدعاية الخاصة بالاتحاد الإنجليزي”.

ويوم الأحد الماضي، تحدث مارتن جلين، الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي، بقوة دفاعًا عن قرار مؤسسته بتوجيه الاتهام لغوارديولا.

واعتذر جلين لاحقًا عن تعليقاته التي وجهها، خاصة فيما يتعلق بالرموز السياسية والدينية، وضرورة استبعادها من الظهور في المباريات.