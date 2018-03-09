مورينيو: لهذا السبب أطلقت لقب “الشرطي” على لوكاكو

رد جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، على تعليقات المهاجم روميلو لوكاكو بأنه “ضابط” شرطة في فريق المدرب البرتغالي، بالقول إنه كان يمزح مع المهاجم البلجيكي.

وقال مهاجم إيفرتون السابق إلى “سكاي سبورتس” هذا الأسبوع: “أعتقد أن المدير الفني يضع في ذهنه أنني بمثابة رجل الشرطة الخاص به في الملعب، وذلك أمر غريب بالنسبة لأي مهاجم؛ لأن تلك مهمة لاعبي خط الوسط.

“أنا أعمل بجدية دومًا وأنا ممتن له، ولكن في نهاية المطاف لا أنسى أنني مهاجم ويتحتم علي إحراز الأهداف. المدير الفني يتعامل معي بصورة جيدة في الواقع، وأعتقد أنه يعلم أنني أمتلك عقلية الجندي تلك.”

وفي رأيه بشأن هذا التصريح، قال مورينيو عن مهاجمه الساعي لإحراز هدفه رقم 100 في مسيرته بالدوري الإنجليزي الممتاز عندما يواجه ليفربول، يوم السبت: “أنا لا أعرف. أتبادل معه المزاح وذلك أمر جيد. إنه لاعب مهم بالنسبة لي، وهو من بين اللاعبين الذين أثق فيهم، وأحب موقفهم في اللعب، كما أنني أحب شخصيته”.

وأضاف: “أمام كريستال بالاس، لم يحدث شيء بعد هدفنا الثالث، ولكني أبلغته، قم بدور قلب الدفاع، لذلك هو كان يلعب كقلب دفاع بعد الهدف الثالث في إطار خط الدفاع الذي كان يتألف من خمسة لاعبين، والذي تضمن كذلك سمولينغ وليندلوف، لأنني لم يكن بمقدوري القيام بالمزيد من التغييرات.”

وتابع المدير الفني السابق لتشيلسي: “عندما أقول لأحد المهاجمين توجه إلى هناك وقم بالمهمة من أجلي، فإنه يصبح بمثابة رجل الشرطة، كما تعلمون. إنه لاعب يمكنك الثقة فيه، كما أن موقفه الذي أظهره كان استثنائيًا. لذلك فكرت كثيرًا وأبلغتكم مرات عديدة أن الأمر بالنسبة لي لا يعتمد على مجرد إحرازه الأهداف فقط، ولكن ما يقوم به من أجل الفريق وما يقدمه للفريق -وهي روحه القتالية.”

وشهد أداء لوكاكو تذبذبًا منذ انتقاله إلى يونايتد من إيفرتون قبل بداية الموسم، لكنه تألق في الأسابيع الأخيرة ويسعى لتسجيل هدفه المئة في الدوري الممتاز.

وزيادة رصيده التهديفي على قمة أولويات لوكاكو، البالغ عمره 24 عامًا، والذي يعتقد أن ما يقدمه نال إعجاب مورينيو بما يكفي لمنحه أدوارًا قيادية.