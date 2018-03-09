قبل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد.. هذا هو التشكيل المثالي من الفريقين

يلتقي فريقا مانشستر يونايتد وليفربول في كلاسيكو الدوري الإنجليزي الممتاز في قمة الجولة 30، في لقاء بعيد عن التنافس عن اللقب بعد سيطرة مانشستر سيتي لكنه لقاء مهم من أجل المركز الثاني.

ويعتبر الفريقان الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز حيث حمل مانشستر يونايتد اللقب 20 مرة مقابل 18 مرة لغريمه الذي غاب عن منصة التتويج باللقب منذ موسم 1989-1990 .

واختارت صحيفة ” دايلي ميل ” تشكيلة مشتركة من الفريقين بالنظر لمستوى اللاعبين في الوقت الحالي سيطر عليها فريق ليفربول ب6 لاعبين مقابل 5 لمانشستر يونايتد وجاءت على الشكل التالي :

الحارس : الإسباني دافيد دي خيا ( مانشستر يونايتد )

الدفاع : الإكوادوري أنتونيو فلالنسيا والإيفواري إيريك بايلي ( مانشستر يونايتد ) والهولندي فيرجيل فان ديك والأسكتلندي أندري روبينسون ( ليفربول )

وسط الميدان : الألماني إيمري كان والإنجليزي أدام لالانا ( ليفربول ) والصربي نيمانيا ماتيتش ( مانشستر يونايتد )

الهجوم : المصري محمد صلاح والبرازيلي فيرمينيو ( ليفربول ) والبلجيكي روميلو لوكاكو ( مانشستر يونايتد )

الاحتياط : التشيلي ألكسيس سانشيز و الإنجليزي راشفورد والفرنسي بول بوغبا والإنجليزي فيل جونز ( مانشستر يونايتد ) والحارس الألماني يوريس كاريوس والسنغالي ساديو ماني والإنجليزي ألكسندر أرنولد ( ليفربول ) .