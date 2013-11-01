مانشستر يونايتد يعيد الرقم 7 لبيكهام!

بدأ بروكلين ديفيد بيكهام السير على خطى والده باللعب لنادي مانشستر يونايتد الإنكليزي والذي بدأ فيه بيكهام مسيرته التي انتهت العام الماضي بالاعتزال.

بروكلين البالغ من العمر 14 عاما يتدرب حالياً، ويلعب مع فريق يونايتد تحت 15 عاماً، وقد ذهب والده لمشاهدته في التدريبات للاطمئنان على مستواه الفني.

ولعب بيكهام ليونايتد لمدة تسع سنوات حتى عام 2003 قبل أن ينضم إلى ريال مدريد الإسباني، وبعدها لعب لأكثر من ناد أوروبي وأمريكي قبل اعتزاله الموسم الماضي بقميص باريس سان جيرمان الفرنسي.

والتقط بروكلين صورة الفريق مع زملائه في فريق يونايتد تحت 15 عاماً عندما كان يشاهده والده خارج الملعب.

وقد نشر لاعب خط الوسط يونايتد توم كليفيرلي صورة على حسابه في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تجمعه ببكهام وعلق عليها قائلاً "الأسطورة".

ويأمل بيكهام أن ينشأ نجله في مانشستر يونايتد ويرتدي قميص رقم 7 الذي لم يرتديه بعده سوى البرتغالي كريستيانو رونالدو، ثم الإكوادوري فالنسيا الموسم الماضي لكنه عاد إلى رقمه 25 هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن بيكهام في طريقه لإطلاق ناديه الجديد لوس أنجليس غالاكسي في فرعه الجديد في ميامي وذلك وفقاً لعقده مع النادي الأمريكي الذي لعب له عدة سنوات قبل اعتزاله.