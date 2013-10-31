مارادونا يصف أغويرو بالجبان

وصف الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا زوج إبنته السابق سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي بالجبان على خلفية المشاكل التي إندلعت بين اللاعب وإبنة ماردونا حول مصاريف تربية إبنهما المشترك

وقال مارادونا: "لا أريد أن أنطق حتى إسمه إنه جبان ولن أفعل مثله وأذهب إلى إجتماعات المحامين لأقول أني شجاع وإن كان كذلك فليبرهن عليها على أرضية الملعب".

وكان سيرجيو أغويرو على علاقة بجيانينا إبنة ماردونا لمدة 4 سنوات وأنجبا طفلا هو بنجامين (4 سنوات) وإفترقا في نهاية 2012، لكن المشاكل إندلعت بين الطرفين حيث يرفض أغويرو تأدية واجبات إبنه لجيانينا.

ويعتبر بنجامين الحفيد الوحيد للأسطورة الأرجنتينية مارادونا الذي إحتضن في السابق سيرجيو أغويرو، لكن المشاكل بينهما تفاقمت بعد رفض إبنة مارادونا سفر الولد مع أبيه للأرجنتين وقطع مصاريف التربية.