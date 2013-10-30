مورينيو يقضي ليلة سعيدة مع قميص أوزيل

أكد المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو أن الفوز على آرسنال لم يكن كافيا لإسعاده، لكن سعادته زادت بحصوله على قميص مسعود أوزيل.

فعلى استاد "الإمارات" في العاصمة البريطانية لندن وبثنائية ذات نكهة أسبانية، أطاح تشيلسي بمضيفه آرسنال من سابقة كأس رابطة المحترفين الإنكليزية (كأس كابيتال وان) لكرة القدم بعدما تغلب عليه بهدفين نظفين الثلاثاء في دور الستة عشر للمسابقة.

وبهذا الفوز وجه تشيلسي صفعة قوية لآرسنال بعد أسبوع واحد من هزيمة الفريق بنفس الملعب أمام بوروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا، وقد أنهى البلوز الشوط الأول لصالحهم بهدف سجله المدافع الأسباني سيزار أزبيليكويتا في الدقيقة 25، وفي الشوط الثاني، أضاف اللاعب الأسباني الدولي الآخر خوان ماتا هدف الاطمئنان لتشيلسي في الدقيقة 66 ليقود الفريق إلى دور الثمانية في البطولة.

وخلال المباراة نزل أوزيل الذي انتقل إلى آرسنال في آخر أيام فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة من ريال مدريد الإسباني مقابل 42.5 مليون جنيه استرليني كلاعب بديل في الشوط الثاني في المباراة التي خسرها فريقه.

وكان أوزيل يتدرب تحت قيادة مورينيو في ريال مدريد قبل انتقال الرجلين من مدريد إلى لندن قبل انطلاق الموسم ولكن كل منهما في وجهة مختلفة.

وقد أرسل مورينيو رسالة ترحيب لأوزيل بعد توقيعه على عقد انتقاله لآرسنال وكتب فيها "مرحبا بك في لندن"، ورد الدولي الألماني التحية بأحسن منها عندما أهدى قميصه لمدربه السابق عقب المباراة رغم الخسارة.