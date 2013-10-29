فابريغاس يدافع عن جاريث بيل

دافع الإسباني سيسك فابريغاس متوسط ميدان برشلونة عن الوافد الجديد للغريم ريال مدريد الويلزي جاريث بيل الذي تلقى وابلاً من الإنتقادات بعد الكلاسيكو الأخير، حيث لم يقدم ما توقعه المراقبون من لاعب يعتبر الأغلى في العالم.

وقال سيسك فابريغاس: "غاريث بيل قضى 10 سنوات في الدوري الإنجليزي الممتاز ويحتاج للوقت للتأقلم مع الدوري الإسباني، ورغم تعرضه للضغوط فسيتألق في المستقبل."

وأضاف العميد السابق للآرسنال: "لا أعرفه شخصياً ولم يسبق لي الحديث معه حين كنت في إنجلترا لكنه لاعب كبير وسيبقى كذلك في ريال مدريد."

ومن الجدير بالذكر أن سيسك فابريغاس قد لعب في الآرسنال من 2003 إلى2011 وواجه غاريث بيل في ديربيات لندن بين توتنهام والآرسنال ويعرفه كلاعب جيداً، وهو ما دفعه للدفاع عنه أمام موجة الإنتقادات التي يتعرض لها من صحافة مدريد و إنجلترا.