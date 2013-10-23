سبب غامض وراء قرار إيفرا ترك الشياطين

لندن - (خاص) من أحمد نبيل

كشف الدولي الفرنسي باتريك إيفرا ظهير أيسر مانشستر يونايتد أنّ الأخير لا يريد الاستغناء عنه لكنه هو نفسه سيرحل بإرادته.

وفي حوار مطول مع برنامج "تيليفوت" الفرنسي نفى قائد المنتخب الفرنسي شعوره بالقلق مع اقتراب عقده مع يونايتد على الانتهاء في يونيو/حزيران المقبل، مشيراً إلى إمكانية رحيله بنهاية الموسم.

باتريك إيفرا

وأعرب إيفرا عن حزنه لاعتزال السير أليكس فيرغسون ورحيله عن الفريق وكذلك قلقه من مفاوضات النادي مع ظهير إيفرتوت ليتون باينز وكذلك فابيو كوينتراو.

وقال النجم الأسمر: "قرار رحيلي عن النادي ليس له علاقة برفض تجديد تعاقدي بل هو قرار شخصي بحت، فيونايتد يريد مني التوقيع على عقد جديد والاعتزال بالنادي، هذا الأمر كله شخصي".

السير أليكس فيرغسون

وكان إد وودوارد، رئيس نادي مانشستر يونايتد، قد اعترف بمفاوضاته مع باينز خلال فترة الإنتقالات الأخيرة والتي جاءت بزميله في إيفرتون مروان فيلايني، إلا أنّ إيفرتون طلب مبلغاً كبيراً مقابل الاستغناء عن ظهيره الأيسر فبقي بعيداً عن متناول يونايتد.

وكان إيفرا قد ارتبط منذ فترة بالانتقال إلى عدة أندية منها ناديه السابق موناكو، وكذلك قطب العاصمة الفرنسية الكبير باريس سان جيرمان، وربما يرحل إلى أحدهما الصيف المقبل.