مسعود أوزيل يستغني عن خدمات والده

لندن - قام النجم الألماني الدولي مسعود أوزيل بمفاجأت العديد من محبيه ومعجبيه بعد استغنائه عن خدمات والده مصطفى أوزيل.

وذكر لاعب نادي آرسنال في بيان صحفي: "لقد قمت بتعديل عدة أمور في مسيرة حياتي منها الانتقال إلى ارسنال والحصول على عقد رعاية جديدة مع أديداس، ومن أجل مواصلة مسار التغيير فإن شقيقي موتلو أوزيل سيكون وكيل أعمالي بدءاً من اليوم".

وقد وجد هذا التغيير صدى واسعاً خاصاً من جماهير نادي ريال مدريد، التي تتهم والد اللاعب بدفعه إلى الرحيل عن النادي الملكي، لكن اللاعب الألماني لم يعلق على الأمر في بيانه الصحفي.

وانتقل النجم الألماني من نادي ريال مدريد إلى نادي آرسنال صيف هذا العام بعد قدوم المدرب كارلو أنشيلوتي لتدريب الفريق الملكي، ويعيش أوزيل أيام رائعة، ومستوى لافت مع الغانرز في الدوري الإنكليزي، ودوري أبطال أوروبا.