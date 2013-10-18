محظورات مانشستر سيتي‎

لندن - (خاص) من أحمد نبيل

خلق المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني مشاكل عدة مع نجوم مانشستر سيتي خلال فترة توليه تدريب الفريق، التي وصلت إلى ثلاثة أعوام ونصف العام، من أجل وضع قواعد صارمة وقاسية على لاعبيه، لكن هذه القواعد أثارت استياء اللاعبين وها هو يلغيها بيليغريني.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ستار" الإنكليزية، فقد منع مانشيني لاعبي سيتي من تشغيل الموسيقى أو السماع لها في سماعات الأذن في غرفة خلع الملابس قبل وبعد المباريات، وكذلك منع ارتداء أي ملابس ذات لون أورجواني في النادي، وكذلك منع لقاءات الاعبين في أوقات متأخرة من الليل.

وقد أقٌيل مانشيني -مدرب غلطة سراي التركي الحالي- من تدريب سيتي بعد الهزيمة من ويغان في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي في مايو/آيار الماضي ليتولى المسؤولية بدلاً منه بيليغريني مدرب ملقة السابق.

ولم يضع بيليغريني وقتاً في إلغاء هذه القواعد الصارمة والتي لا تحظى بأي شعبية أو تأييد بين اللاعبين واختار نهج أكثر ودية مع لاعبي سيتي الذين يقدر ثمنهم بالملايين من الجنيهات الاسترلينية.

وفي رده على سؤال بشأن إلغاء هذه القواعد قال بيليغريني عشية مواجهة وست هام على أرض الأخير ضمن المرحلة الثامنة للبريميرليغ: "لا مقارنة مع ما حدث في الماضي، فقط غيرت طريقة التعامل مع اللاعبين لطريقة أراها أفضل، فهناك الكثير من الطرق لإدارة الفريق واللاعبين وهذه هي طريقتي".

ويشتهر بيليغريني بمهارته في الإدارة، لكنه يرى عدم إجراء أي تغييرات جذرية بعد وصوله إلى النادي الواقع شمالي غرب الجزيرة البريطانية.

وعن كيفية إلغاء هذه القواعد التي سنها مانشيني قال مدرب فياريال السابق: "لم أفعل شئياً، فقط تحدثت مع اللاعبين في البداية، وأخبرتهم بالطريقة التي تناسبني وما يمكنهم القيام به حتى يحدث توافق وما يمننا فعله وما لا يمكن فعله وتوصلنا لاتفاق بيننا".

ورفض مدير ريال مدريد السابق ما تردد عن قيامه بإشاعة جو من الاسترخاء عقب توليه المسؤولية عكس ما كان عليه الحال أيام مانشيني.

وقال متحدثاً عن إزالة حظر سماع الموسيقى لصحيفة "ديلي ستار": " هناك مزحة عن سيتي تقول إنه بعودة اللاعبين لسماع الموسيقى مرة أخرى يمكن لمانشستر يونايتد أن يعتبرنا الجار المزعج مرة أخرى على الأقل بعد السماح للاعبين بسماع الموسيقى بحرية، مانشيني كان يؤمن بالخرافات وجن جنونه عندما وجد أطقم التدريب ذات لون أرجواني!".

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنكليزي بعد سبع مراحل على انطلاق المسابقة التي حصدها مانشيني مع السيتيزنز الموسم قبل الماضي، فيما حقق الغريم التقليدي مانشستر يونايتد لقب الموسم الماضي.