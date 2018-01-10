مالك إيفرتون يكشف عن سبب غريب وراء رحيل لوكاكو عن الفريق

كشف فرهاد موشيري، مالك فريق إيفرتون الإنجليزي، أمام الجمعية العمومية للفريق عن سر عدم قدرته على الاحتفاظ بالمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الصيف الماضي، وبيعه لفريق مانشستر يونايتد مقابل 75 مليون جنيه إسترليني و15 مليونا أخرى كمتغيرات.

وقال موشيري: “إن قلتم إننا لم نقدم له عرضًا للبقاء فترة طويلة فهذا غير صحيح، قضيت وقتًا طويلاً في محاولة لإقناعه على البقاء، قدمنا له عرضًا ماليًا أكبر ، مما قدم له تشيلسي آنذاك، لقد أضعت سوق الانتقالات الصيفية مرتين من أجل محاولة الإبقاء على لوكاكو، في الصيف الأول قضيت الثلاثة أشهر معه هو وكيله وعائلته ونجحنا في إبقائه لموسم آخر”

وأضاف: “حين كنا في اجتماع حول العقد الجديد معه، قال إنه سيتصل بوالدته بشكل ضروري وهي كانت في زيارة للأماكن المقدسة في أفريقيا، واستشارت مشعوذًا قال لها يجب أن يرحل اللاعب إلى تشيلسي”.

وأكد مالك إيفرتون أنه كان سببًا في عدم توقيعه، كما أنه اقتنع أن لوكاكو لن يبقى في الفريق.

وأتم موشيري: “روميلو فتى جيد، ولكن المشكلة أن عقله كان قد ذهب فكان يمكث في لوس أنغلوس ولم يرغب في العودة، وهذا حدث مع السير أليكس فيرغسون وكريستيانو رونالدو قبل رحيله، ولويس سواريز اضطر لعض اللاعبين ليرحل عن ليفربول إلى نادي برشلونة”.