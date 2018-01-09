مانشستر سيتي يخطف فوزًا صعبًا من بريستول بذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية (فيديو)

حقق فريق مانشستر سيتي، فوزًا صعبًا على ضيفه بريستول سيتي بهدفين لهدف في ذهاب المربع الذهبي لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

فاجأ بريستول سيتي المنافس صاحب الأرض والجمهور بإنهاء الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله بوبي ريد من ركلة جزاء في الدقيقة 44.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث تمكن البلجيكي كيفين دي بروين من تسجيل التعادل في الدقيقة 55.

وبعد أن كانت المباراة في طريقها للتعادل الإيجابي، نجح الأرجنتيني سيرغيو أغويرو في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 90.

بذلك، يكفي مانشستر سيتي الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف بشرط أن تكون أكثر من 2-1 في لقاء الإياب الذي سيقام يوم 23 يناير/ كانون الثاني الجاري للتأهل إلى المباراة النهائية. –