كونتي غير نادم على إهانة مورينيو

أصر الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي أن خلافه مع نظيره مدربه مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو “شخصي”، ولا يجب أن يتدخل أي شخص في هذا الشأن.

وقال المدير الفني السابق ليوفنتوس ومنتخب إيطاليا إنه “لن ينسى” هجوم مورينيو عليه بانتقاده، والزعم أنه تلاعب في نتائج المباريات حينما كان في إيطاليا.

ووصف كونتي المدرب البرتغالي عقب التعادل سلبيًا مع نوريتش سيتي في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي أنه “تافه”، وأصر على أنه لا يشعر بأي ندم عقب هجومه على مورينيو، مضيفًا:”أعتقد أن هذا كل ما لدي، وسنرى ما سيحدث في المستقبل.

وأدلى مورينيو بتعليق موجّه خلال الأسبوع الماضي حول عملية التلاعب في نتائج المباريات في إشارة إلى إيقاف كونتي أربعة أشهر في موسم 2012-2013 لعدم إبلاغه عن حدوث تلاعب في نتائج مباريات فريقه السابق سيينا، وبرأت المحكمة كونتي فيما بعد من ارتكاب أي مخالفة.

وردَّ عليه كونتي قائلًا:”أعتقد عندما تحاول إهانة شخص، خاصة وأنت تعلم جيدًا حقيقة ما حدث، وتأكيد المحكمة براءتي، فهذا يعني أنك تافه، لكنها ليست المرة الأولى، لقد فعل ذلك في الماضي، وسيواصل ذلك في المستقبل”.

ولم تجمع مورينيو وكونتي أي صداقة من ذي قبل، لكن علاقتهما ساءت الأسبوع الماضي بعدما تحدث مورينيو عن أن بعض المدربين يتصرفون “مثل المهرجين” أثناء المباريات، وهو ما اعتُبر إشارة إلى كونتي، ويورغن كلوب مدرب ليفربول، بسبب احتفالهما عقب تسجيل الأهداف.

وردًا على سؤال بشأن دور رابطة مديري البريميرليغ في إصلاح العلاقة المتوترة بين المدربين، قال المدير الفني لتشيلسي:”أعتقد أنه ليس مهمًا، والرابطة وأنتم تعلمون أن الأمر ليس مهمًا، لقد اتهمني اتهامات خطيرة، ولن أنسى ذلك، وهذه ليست مشكلة للنادي فهي بيني وبينه فقط”.