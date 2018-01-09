آرسين فينغر يكشف حقيقة بيع ألكسيس شانشيز لمانشستر سيتي

أعلن آرسين فينغر، مدرب آرسنال، عدم تلقيه عرضًا من جانب مانشستر سيتي بشأن اللاعب التشيلي الدولي ألكسيس سانشيز.

وتكهنت وسائل الإعلام البريطانية في الأيام الأخيرة بشأن إمكانية وجود عرض من جانب الفريق الذي يقوده الإسباني بيب غوارديولا؛ من أجل ضم سانشيز الذي ينتهي عقده مع آرسنال في يونيو/ (حزيران) المقبل.

وقد يعرض المان سيتي 30 مليون جنيه إسترليني (34 مليون يورو) من أجل ضم اللاعب التشيلي، الذي أعرب عن عدم رغبته في الاستمرار مع آرسنال بعد الموسم الحالي.

وقال فينغر في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية، عشية مباراة آرسنال وتشيلسي في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية: “عندما تتلقى عرضًا، تجيب، ولكن في الوقت الراهن الأمور هادئة”، مضيفًا: “فقط أنا أركز في مباراة الغد”.

يشار إلى أن سانشيز بجانب الألماني مسعود أوزيل والإنجليزي جاك ويلشير، تنتهي عقودهم مع آرسنال في غضون 6 أشهر وبإمكانهم التفاوض مع فرق أخرى خارج البريميير ليغ.

وصرح فينغر: “لا أقلق، أعتقد أنه إلى اليوم أغلب اللاعبين يريدون اللعب في الدوري الإنجليزي، البريميير ليغ بإمكانه دفع رواتب لا يمكن لنادٍ أن يدفعها”.

واعترف بأن لاعبه الفرنسي فرانسيس كوكلين، على رادار فالنسيا الإسباني وويستهام يونايتد الإنجليزي، وأنه من الممكن أن يرحل خلال موسم الانتقالات الشتوي الحالي.

وأوضح: “يحتمل رحيله، لكننا لم نتلقَ أي اتصال من جانب وست هام حول كوكلين”.