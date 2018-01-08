للشهر الثاني على التوالي.. محمد صلاح يتوج بجائزة رابطة المحترفين بالدوري الإنجليزي

للشهر الثاني على التوالي، توج النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر بالدوري الإنجليزي، بتصويت الجمهور، وفقًا لما أعلنته رابطة المحترفين، اليوم الإثنين.

وتفوق محمد صلاح على زميله البرازيلي فيليبي كوتينيو، ولاعبا مانشستر سيتي كيفن دي بروين ونيكولاس أوتامندي، وهاري كين مهاجم توتنهام، وجوردان بيكفورد لاعب إيفرتون.

وحصل محمد صلاح على 50% من الأصوات؛ ليحصد الجائزة للشهر الثاني على التوالي، وكان كوتينيو أقرب منافسيه بنسبة 13%.

ويعد هذا الشهر الثاني على التوالي، الذي يتوج فيه صلاح بجائزة أفضل لاعب في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”، عن شهر ديسمبر الماضي، من جانب رابطة اللاعبين المحترفين، بعدما سبق وتوج بها عن شهر نوفمبر.

وسجل محمد صلاح 6 أهداف، وصنع 4 أهداف أخرى، في 8 مباريات شارك بها مع ليفربول، الشهر الماضي.

وتختلف تلك الجائزة عن الجائزة الرسمية المقدمة من الاتحاد الإنجليزي، والتي يتم الإعلان عنها منتصف الشهر.

إذ يعتبر العامل الأساسي في الجائزة، هو تصويت الجماهير، بعد قيام لجنة من اللاعبين الحاليين في أول أربع درجات من الدوري، بترشيح أفضل 6 نجوم في الشهر؛ ليختار الجمهور من ضمنهم.