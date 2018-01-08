طلب راتبًا خرافيًا.. هل بدأ غريزمان مفاوضاته مع مانشستر يونايتد؟

أشارت صحيفة “ذا صن” البريطانية إلى أن الفرنسي أنطوان غريزمان، جناح ونجم أتلتيكو مدريد، أخبر إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي بمطالبه المالية، حيث يرغب في راتب شهري يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني للانتقال لأولد ترافورد.

وكان اللاعب قريبًا من مانشستر يونايتد الصيف الماضي لولا قرار المنع من التعاقدات الذي ضرب الفريق الإسباني، كما أن اللاعب كان وافق على راتب أسبوعي يصل إلى 290 ألف جنيه إسترليني، لكن الأسعار الجديدة للاعبين والرواتب التي يتقاضونها غيرت رأيه بشكل كبير.

وقال مصدر من مانشستر يونايتد للصحيفة البريطانية: “ما قدمناه له الصيف الماضي وأقنعه أصبح قليلًا بالنسبة لما يطلبه الصيف المقبل”.

وأضاف: “أصبح المبلغ كبيرًا بالنسبة لنا ونشعر باليأس، لكوننا لا نستطيع التوقيع معه الصيف المقبل”.

وكان اللاعب محط اهتمام برشلونة أيضًا الذي أبدى استعداده لدفع 100 مليون يورو لضمه، لكن مع قدوم البرازيلي كوتينيو قد يتقلص اهتمام الفريق الكتالوني بخدمات النجم الفرنسي، بعد ازدحام المراكز الهجومية بالعديد من اللاعبين المميزين.

وسينتظر مانشستر يونايد الصيف لتحديد موقفه النهائي من ضم النجم الفرنسي الذي يطالب براتب يقارب 20 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

ويوجد شرط جزائي في عقد النجم الفرنسي مع الفريق الإسباني، يبلغ قيمته 89 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يسهل من تعاقد الفريق الأحمر مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكن يتبقى الاتفاق مع اللاعب على البنود الشخصية في عقده مع الفريق.