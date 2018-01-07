جماهير ليفربول تحرق قميص كوتينيو (فيديو)

أثار انتقال فيليب كوتينيو جناح ليفربول السابق إلى برشلونة غضب جماهير النادي الإنجليزي إلى حد أن بعضهم حرق قميص الدولي البرازيلي الذي يحمل اسمه ورقم 10.

وظهر كوتينيو البالغ عمره 25 عامًا في ملعب كامب نو يوم الأحد بعدما توصل برشلونة لاتفاق مع ليفربول على التعاقد مع اللاعب.

وانضم لاعب وسط البرازيل إلى النادي الكتالوني قادمًا من ليفربول بعقد يمتد خمسة أعوام ونصف العام وفقًا لما أعلنه الناديان..

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن برشلونة دفع حوالي 142 مليون جنيه استرليني (193 مليون دولار) لضم كوتينيو ليصبح ثالث أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم بعد مواطنه نيمار والفرنسي كيليان مبابي لاعبا باريس سان جيرمان.

وصور أحد مشجعي ليفربول نفسه وهو يحرق القميص الأحمر الخاص بكوتينيو بعد انتقاله إلى برشلونة عقب أربعة شهور من الجدل المتواصل بشأن هذه الصفقة.

وعلق يورغن كلوب المدير الفني لليفربول على الصفقة قائلًا إن النادي الإنجليزي بذل قصارى جهده للإبقاء على اللاعب لكن دون جدوى لأنه كان يرغب في الرحيل إلى برشلونة.