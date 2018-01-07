ريال مدريد يستهدف ثنائي تشيلسي ويصرف النظر عن كين

ينوي ريال مدريد حامل لقب الليغا ودوري أبطال أوروبا التركيز على ثنائي تشيلسي: إيدن هازارد، والحارس تيبو كورتوا، للتعاقد معهما الصيف المقبل بدلًا من “هاري كين” مهاجم توتنهام هوتسبير.

ويدرك النادي الملكي أنه بحاجة لتدعيم صفوفه بعدما ابتعد عن منافسة غريمه التقليدي “برشلونة” على لقب الليغا بعد اتساع الفارق بينهما إلى 17 نقطة قبل مواجهة “سيلتا فيغو” على ملعبه في وقت لاحق يوم الأحد.

وذكرت شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية أن العملاق الإسباني قرّر ضم الثنائي البلجيكي بدلًا من “كين” رغم احتياجه للتعاقد مع مهاجم مثل الدولي الإنجليزي هداف البريميرليغ في ظل تراجع الأداء الهجومي للفريق ونجومه، خاصة كريم بنزيما، وكريستيانو رونالدو، وغاريث بيل.

وقال “غويليم بالاغو” خبير الكرة الإسبانية في سكاي:”ريال مدريد بحاجة لأسماء كبيرة من اللاعبين، ووضع كورتيوا، وهازارد على رأس أولوياته، وهذه النوعية من اللاعبين يحتاجها ريال مدريد، لكن ذلك لا يعني أنه قادر على ضم هذا الثنائي”.

وأضاف:”يبدو واضحًا لدى إدارة ريال مدريد أن الفريق بحاجة لمهاجم آخر، مع ضرورة بيع “بنزيما”، خاصة أنه لا يلقى الدعم من الجماهير”.

ولكن “بالاغو” أشار إلى أن “كين” يحظى بإعجاب ريال مدريد، رغم أن “ريال مدريد ” يدرك أيضًا أنه مرتبط عاطفيًا بتوتنهام ومدربه الأرجنتيني موريسيو بوكيتينيو، وأضاف:”لا أعتقد أن كين سيرحل عن البريميرليغ، وأرى أن هازارد، وكورتوا الأقرب للانتقال إلى بطل الليغا”.

وسيجد تشيلسي حامل لقب البريميرليغ صعوبة بالغة في الاحتفاظ بالثنائي البلجيكي، خاصة أن هازارد هدف منذ فترة لزين الدين زيدان مدرب النادي الملكي، وكورتوا يحلم بالعودة إلى مدريد، لكن عبر ريال مدريد، وليس عبر فريقه السابق أتلتيكو.