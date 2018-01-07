آرسنال يودع كأس الاتحاد الإنجليزي مبكرًا بخسارة مذلة أمام نوتنغهام فورست

تعرض آرسنال حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، لهزيمة مفاجئة 4/2 أمام نوتنغهام فورست، المنتمي إلى الدرجة الثانية في الدور الثالث اليوم الأحد.

وأحرز إيريك ليكاي هدفين ليمنح نوتنغهام صاحب الأرض التقدم 2/1 بنهاية الشوط الأول، بعدما أدرك بير مرتساكر التعادل للفريق اللندني.

وجعل بن بريرتون، وهو واحد من 7 لاعبين يبلغ عمرهم 23 عامًا أو أقل في تشكيلة فورست، النتيجة 3/1 من نقطة الجزاء في الدقيقة 64.

واستغل داني ويلبيك خطأ من حارس المرمى، ليقلص الفارق لآرسنال قبل 12 دقيقة على النهاية، لكن فورست حصل على ركلة جزاء أخرى سجل بها كيران دويل الهدف الرابع.

وهذه أول مرة يخسر فيها آرسنال في الدور الثالث منذ عام 1996، والمرة الأولى منذ تولي المدرب آرسين فينغر المسؤولية.