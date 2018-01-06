ستوك سيتي الإنجليزي يعلن إقالة مارك هيوز

أعلن نادي ستوك سيتي الإنجليزي إقالة المدير الفني للفريق مارك هيوز، اليوم السبت.

وخسر ستوك سيتي بهدفين مقابل هدف ليخرج من الدور الثالث لكأس الاتحاد أمام كوفنتري، الذي ينشط في دوري الدرجة الرابعة الإنجليزية.

ورفعت جماهير ستوك لافتات ضد هبوز طالبت برحيله كما هتفت ضده “ستُقال في الصباح” بسبب سوء نتائج الفريق الذي يحتل المركز الثامن عشر في الدوري بخمس انتصارات فقط في 22 مباراة.

وقال النادي في بيان: “نود توجيه الشكر لهيوز على ما أنجزه مع النادي على مدار أربع سنوات ونصف وأبرزها قيادته الفريق إلى المركز التاسع في ثلاثة مواسم متتالية في الدوري الممتاز ونتمنى له النجاح في مستقبله.

“النادي يتطلع إلى التعاقد مع مدرب جديد في أسرع وقت ممكن ولن ندلي بأي تعليقات إضافية في الوقت الحالي”.

وتراجع ستوك إلى منطقة الهبوط في الدوري الممتاز وخسر الآن ست من أخر ثماني مباريات بجميع المسابقات.