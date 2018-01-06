جائزة غريبة لحارس مرمى فليتوود بعد قيادة فريقه إلى تعادل مع ليستر سيتي

قررت إحدى مطاعم البيتزا منح حارس مرمى فريق فليتوود تاون جائزة خاصة، بعدما تمكن من الحفاظ على مرماه نظيفًا خلال مواجهة ليستر سيتي في دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفشل ليستر بطل الدوري الممتاز في 2016 في تسديد أي كرة على المرمى.

وسيلعب الفريقان جولة إعادة في ملعب ليستر سيتي، لتحديد المتأهل لدور 32، لكن كريس نيال، حارس مرمى فليتوود تاون، حصل على بيتزا يوميًا ومجانًا لمدة عام من شركة البيتزا الراعية للفريق.

ويعتبر فريق فليتوود تاون، هو الفريق الأصلي لنجم ليستر سيتي جيمي فاردي، الذي عاد إلى الملعب الذي شهد انطلاقته، وشارك أساسيًا، وحمل شارة قيادة ليستر سيتي، لكنه لم يتمكن من التسجيل على فريقه الأم.

وقالت صحيفة “ميرور” البريطانية أن الشركة الراعية الجديدة لفليتوود، أصبحت متخصصة مؤخرًا في رعاية الأندية واللاعبين المغمورين، الذين وصلوا إلى الشهرة بشكل مفاجىء مثل جيمي فاردي.