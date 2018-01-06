ثنائية أغويرو تحافظ لمانشستر سيتي على آماله في الرباعية

حافظ مانشستر سيتي على آماله في الفوز بأربعة ألقاب هذا الموسم، بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز 4-1 على بيرنلي في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بفضل ثنائية من سيرجيو أغويرو.

وأشرك متصدر الدوري الممتاز، الذي بلغ دور الستة عشر، في دوري الأبطال والدور قبل النهائي، في كأس رابطة الأندية الإنجليزية تشكيلة قوية، لكنه واجه صعوبات في فرض أسلوبه على فريق المدرب شون دايك.

ومنح آشلي بارنز التقدم لبيرنلي في الدقيقة 25، بعدما استغل خطأً من جون ستونز، لكن هدفين في دقيقتين من أغويرو في بداية الشوط الثاني، منحا فريق المدرب بيب غوارديولا اليد العليا.

وأكد هدفان عن طريق ليروي ساني (71) وبرناردو سيلفا (82)، انتصار لسيتي ليتأهل للدور الرابع.